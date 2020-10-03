Агент Эвандера отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в "Спартак"

Эвандро Феррейра, агент полузащитника "Мидтьюлланда" Эвандера да Силвы, дал комментарий по поводу будущего своего клиента на фоне слухов о его возможном уходе в московский "Спартак".

"Я разговаривал с "Мидтьюлландом". Пока не могу сказать, может ли он перейти в "Спартак" или нет. В футболе всё может случиться", - сказал агент.

Эвандер выступает за "Мидтьюлланд" с августа 2018 года, сыграл 69 матчей, забил 19 голов и сделал 14 ассистов.

Рыночная стоимость бразильского хавбека оценивается в 7 миллионов евро.

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