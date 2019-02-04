Агент Эвра прокомментировал возможный переход игрока в "Ювентус"
Федерико Пасторелло, агент защитника Патриса Эвра, высказался о возможном переходе своего клиента в "Ювентус".
"Думаю этого не произойдет. Эвра не подходит под стиль игры, который сейчас демонстрирует "Ювентус" - приводит слова агента RAI Sport.
Отметим, что Эвра ранее уже выступал за "Ювентус" с 2014 по 2017 год.
Последним местом работы 37-летнего Эвра был "Вест Хэм", который он покинул прошлым летом.
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|22
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|22
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