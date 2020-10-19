Агент Евсеева высказался о будущем тренера

Агент экс-главного тренера "Уфы" Вадима Евсеева рассказал о будущем своего клиента.

"У Вадима Валентиновича уже есть некоторые наметки по будущему как от клубов ФНЛ, так и от клубов РПЛ", - цитирует агента Sport24.

Напомним, Евсеев покинул "Уфы" 7 октября, расторгнув контракт с клубом. Его место занял Рашид Рахимов.

Специалист работал в таких клубах как "Текстильщик" (Иваново), "Амкар" и "СКА-Хабаровск".

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