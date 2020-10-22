Агент Фати требует от "Барселоны" повышения зарплаты для игрока
Жорже Мендеш, агент нападающего "Барселоны" Ансу Фати, требует повышения зарплаты для игрока, сообщает Diario Sport.
По сведениям издания, в каталонском клубе понимают, что Фати больше не является просто перспективным игроком, поэтому ведут переговоры о новом контракте, осознавая новый статус форварда.
17-летний Фати является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за испанский клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года с возможностью продления еще на два года.
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|19
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|Атлетик Бильбао
|20
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|20
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
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|27
|12
|Леванте
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|Леганес
|20
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|20
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