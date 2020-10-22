Агент Фати требует от "Барселоны" повышения зарплаты для игрока

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Агент Фати требует от "Барселоны" повышения зарплаты для игрока

Жорже Мендеш, агент нападающего "Барселоны" Ансу Фати, требует повышения зарплаты для игрока, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, в каталонском клубе понимают, что Фати больше не является просто перспективным игроком, поэтому ведут переговоры о новом контракте, осознавая новый статус форварда.

17-летний Фати является воспитанником "Барселоны". Всего он провел за испанский клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года с возможностью продления еще на два года.

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