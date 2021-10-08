Агент Фавра отреагировал на слухи об интересе со стороны "Локомотива"
Фото: инстаграм Фавра
Реза Фазели, агент тренера Люсьена Фавра, отреагировал на слухи об интересе "Локомотива" к своему клиенту.
Как сообщает "Р-Спорт", агент не подтвердил информацию о переговорах с московским клубом.
Напомним, что ранее "Локомотив" покинул Марко Николич. И.о. тренера назначили Дмитрия Лоськова.
Фавр наиболее известен по работе в дортмундской "Боруссии", с которой выигрывал Суперкубок Германии.
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