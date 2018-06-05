Агент Фекира прояснил ситуацию с возможным уходом игрока из "Лиона"

Жан-Пьер Бернье, агент полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, прояснил ситуацию с возможным уходом своего клиента из французского клуба.

"Переговоры с кем-либо начнутся только после того, как потенциальный покупатель согласует трансфер с президентом "Лиона". Есть интерес со стороны "Ливерпуля", но пока ничего не решено. Трансферное окно длинное, и на игрока могут появиться другие претенденты" - сказал агент.

Напомним, что "Ливерпуль" готов заплатить за Фекира порядка 70 миллионов евро, также за ситуацией следит "Бавария". | http://soccernews.ru