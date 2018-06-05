Агент Фекира прояснил ситуацию с возможным уходом игрока из "Лиона"

Теги лионнабиль фекирливерпульбавария мюнхен

Агент Фекира прояснил ситуацию с возможным уходом игрока из "Лиона"

Жан-Пьер Бернье, агент полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, прояснил ситуацию с возможным уходом своего клиента из французского клуба.

"Переговоры с кем-либо начнутся только после того, как потенциальный покупатель согласует трансфер с президентом "Лиона". Есть интерес со стороны "Ливерпуля", но пока ничего не решено. Трансферное окно длинное, и на игрока могут появиться другие претенденты" - сказал агент.

Напомним, что "Ливерпуль" готов заплатить за Фекира порядка 70 миллионов евро, также за ситуацией следит "Бавария". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной"

Агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов