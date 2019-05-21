Агент Фернандеса: "Могу подтвердить интерес со стороны "Атлетико" к Марио"

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Агент Фернандеса: "Могу подтвердить интерес со стороны "Атлетико" к Марио"

Агент игрока ЦСКА Марио Фернандеса Жорже Машаду рассказал, что думает об информации о том, что в его клиенте заинтересован "Атлетико". Об этом сообщает Sport24.

"Могу подтвердить интерес со стороны "Атлетико" к Марио. Больше пока ничего не могу сказать", - заявил агент.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов заплатить за игрока 30 миллионов евро.

Стоит отметить, что в бразильце также заинтересовано множество топ-клубов Европы.

В этом сезоне Фернандес провел 32 игры, в которых отметился одним голом и 8 ассистами.

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