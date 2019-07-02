Агент Фернандеша: "Начали переговоры с "Локомотивом" о продлении контракта"

Агент полузащитника Мануэля Фернандеша заявил, что "Локомотив" начал переговоры с игроком о продлении контракта.

"Предварительные переговоры "Локомотива" с моим клиентом уже начались. Пока официального предложения не поступало, однако мы продолжаем разговаривать. Больше ни кем из клубов не контактируем", - сказал агент.

Фернандеш выступает за "Локомотив" с 2014 года. Трансферная стоимость игрока - 3,5 миллиона евро. В минувшем сезоне полузащитник играл в 20 матах, забив 4 гола и сделав 5 ассистов.

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