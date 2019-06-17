Агент Фернандеша не исключил продолжение сотрудничества с "Локомотивом", несмотря на истечение срока контракта
Паулу Барбоза, агент бывшего полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, ответил на вопросы о будущем игрока.
Контракт португальца с "железнодорожниками" истёк, поэтому футболист получил статус свободного агента.
"Пока нет ясности по будущему Фернандеша. Его контракт с "Локомотивом" уже закончился. Если нет контракта, то на предсезонный сбор Мануэл поехать не сможет. Впрочем, мы ничего не исключаем, в том числе варианта с продолжением карьеры в "Локомотиве", - сказал агент.
Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему хавбеку со стороны турецкого "Гёзтепе".
Фернандеш выступал за "Локомотив" с 2014 года, сыграл 144 матча, забил 34 гола и сделал 28 ассистов.
Не пропустите: "Локомотив" определил двух кандидатов на замену Гильерме. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кавани впервые в карьере отличился на Кубке Америки
-
Агент Фернандеша не исключил продолжение сотрудничества с "Локомотивом", несмотря на истечение срока контракта
-
1
ПСЖ контактирует с лидером "Севильи"
-
Турецкий топ-клуб готовит предложение по Коноплянке
-
Мбаппе поиграл в бейсбол в Лос-Анджелесе
-
"Енисей" назвал имя нового главного тренера
-
Оскар Кардосо побил 73-летний рекорд сборной Парагвая
-
Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки-2019
-
Главные новости дня: 16 июня
-
Италия обыграла Испанию в стартовом матче молодежного чемпионата Европы
-
"Реал" и "Барселона" поборются за английского таланта
-
"Севилья" подарила клубную футболку сыну погибшего Рейеса
-
Парагвай упустил победу над Катаром в Кубке Америки
-
"Ливерпуль" хочет купить полузащитника сборной Турции
-
Сын игрока "Реала" забил прекрасный гол за королевский клуб
-
Три итальянских топ-клуба нацелились на Сери
-
1
Агент назвал сумму, за которую "Спартак" может продать Зе Луиша
-
ПСЖ решил продать Неймара
-
1
Четыре игрока "Реала" отказались покидать клуб
-
В сети появились фотографии испорченного поля стадиона "Спартака" после концерта "Ленинграда"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20