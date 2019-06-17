Агент Фернандеша не исключил продолжение сотрудничества с "Локомотивом", несмотря на истечение срока контракта

Теги локомотив москвамануэл фернандеш

Агент Фернандеша не исключил продолжение сотрудничества с "Локомотивом", несмотря на истечение срока контракта

Паулу Барбоза, агент бывшего полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, ответил на вопросы о будущем игрока.

Контракт португальца с "железнодорожниками" истёк, поэтому футболист получил статус свободного агента.

"Пока нет ясности по будущему Фернандеша. Его контракт с "Локомотивом" уже закончился. Если нет контракта, то на предсезонный сбор Мануэл поехать не сможет. Впрочем, мы ничего не исключаем, в том числе варианта с продолжением карьеры в "Локомотиве", - сказал агент.

Ранее сообщалось об интересе к 33-летнему хавбеку со стороны турецкого "Гёзтепе".

Фернандеш выступал за "Локомотив" с 2014 года, сыграл 144 матча, забил 34 гола и сделал 28 ассистов.

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