Агент Фернандеша прокомментировал интерес со стороны "Интера"

Паулу Барбоза, агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, отреагировал на слухи об интересе миланского "Интера" к его клиенту.

"Официальных предложений на данный момент не поступало. Мануэлу комфортно в Москве и "Локомотиве", и, конечно, он хочет помочь клубу стать чемпионом. Дальше - посмотрим. Может ли он покинуть "Локо" этой зимой? Пока не хочу это комментировать" - сказал агент.

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