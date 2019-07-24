Агент Фернандеша: "У "Локомотива" нет денег на новый контракт"

Паулу Барбоза, агент хавбека Мануэла Фернандеша, прокомментировал возможное подписание контракта с "Локомотивом".

"У "Локомотива" нет денег на новый контракт. Мы находимся в трудном положении и вскоре нужно будет принять решение. У нас на руках есть несколько предложений, однако Ману желает играть в Лиге Чемпионов", - заявил агент игрока.

Отметим, что 1 июля у Фернандеша истек срок соглашения с "железнодорожниками".

За "Локомотив" португалец выступал с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 29 игр, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

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