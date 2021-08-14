Агент Фернандо подтвердил контакты со "Спартаком"

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Матеус Де Фария, агент бывшего полузащитника "Спартака" Фернандо, рассказал о переговорах с московским клубом.

"Мы не получали никаких предложений, хотя у нас были предварительные переговоры со "Спартаком". Мы тщательно следим за ситуацией", – заявил агент.

29-летний Фернандо выступал за "Спартак" с 2016 по 2019 год, сыграл 98 матчей, забил 12 голов и сделал 10 ассистов.

Сейчас бразилец числится в "Бейджин Гуоан", однако стороны близки к договорённости о расторжении контракта.

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