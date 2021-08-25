Агент Фернандо рассказал о несостоявшемся возвращении в "Спартак"

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Агент Фернандо рассказал о несостоявшемся возвращении в "Спартак"

Фото: инстаграм Фернандо/Автор неизвестен
Матеус Де Фария, агент бывшего полузащитника "Спартака" Фернандо, рассказал, почему не состоялось возвращение его подопечного в московский клуб.

"Из "Спартака" предложений не поступало. Был только один контакт, но они утверждали, что в клубе нет места для иностранца из-за лимита на легионеров. Сейчас это делает невозможным любой разговор по переходу Фернандо. Будем ли мы ждать, когда место в "Спартаке" освободится? Мы никуда не торопимся, но я не могу зависеть от "Спартака", потому что мы даже не знаем, будет ли какое-то предложение от клуба. У нас нет гарантии, что это произойдет", - приводит слова Де Фарии Sport24.

29-летний Фернандо несколько дней назад покинул китайский "Бейцзинь Гоань" и теперь является свободным агентом. Бразилец выступал за "Спартак" с 2016 по 2019 годы, провел за клуб 98 матчей, забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач.

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