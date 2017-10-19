Агент ФИФА: "Барселона" была близка к покупке Мбаппе"

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Агент ФИФА: "Барселона" была близка к покупке Мбаппе"Агент ФИФА Хосеп Мария Мингелья рассказал, что в летнее трансферное окно форвард Килиан Мбаппе мог перейти в "Барселону".

"Мбаппе мог перейти в "Барселону" за 120-130 миллионов евро. Я беседовал с отцом Кильяна об этом и знаю, что он хотел играть с Месси. Он говорил, что хочет играть только за каталонцев. Он не хотел переходить в "Реал", потому что там есть Роналду, Бэйл и Бензема.

Но с Хосепом Марией Бартомеу сложно вести переговоры. Я предупреждал его, что переход Неймара в "ПСЖ" - решенный вопрос, подталкивая его купить Мбаппе", - сказал он.

В итоге француз перебрался в ПСЖ.

Читайте: Мбаппе стал самым результативным тинейджером в истории Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru

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