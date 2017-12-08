Агент ФИФА Марко Трабукки назвал лучшего игрока РФПЛ

Агент ФИФА Марко Трабукки назвал лучшего игрока российской Премьер-Лиги.

"Я считаю, что Луис Адриано - это вообще лучший игрок чемпионата. Немногие понимают, что он приносит в жертву личные амбиции и не играет в большинстве матчей на позиции центрфорварда, выходя на фланг. Он много отрабатывает в обороне на благо команды", - цитирует итальянца СЭ.

Напомним, Аленичев сомневается в победе "Спартака" над ЦСКА. | soccernews.ru