Агент ФИФА высказался о возможном переходе Дзюбы в "Лацио"

Агент ФИФА Владимир Абрамов рассказал, что будет с футболистами, чьи контракты истекают этим летом.

Напомним, что у форварда "Зенита" Артема Дзюбы соглашение с клубом действует до 30 июня 2020 года. Сообщалось, что в нем заинтересован "Лацио".

"Дзюбу надо успокоить и заверить, что контракт будет подписан. Другое дело, на какую сумму.

Являются ли разговоры об интересе "Лацио" вбросом, чтобы увеличить сумму контракта с "Зенитом"? Я предпринимал такие вещи в своей деятельности. По просьбе клубов. Чтобы создать правильную волну для создания ажиотажа и взвинчивания трансферной суммы или зарплаты футболиста. Но мне кажется, что Дзюба не поедет в "Лацио". Я не знаю, кто сейчас поедет в Италию.

Разговор ведь не только о Дзюбе, а о стоимости всех российских игроков. Надо смотреть, что случится с европейским рынком. Сколько там освободится игроков равных по классу или более высокого класса. И какая будет цена на них", - цитирует Абрамова "Спорт день за днем".

Розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Чемпионат, возможно, возобновится 31 мая.

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