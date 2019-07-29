Агент Филиппа опроверг интерес московского "Динамо"

Гордон Стипич, агент вингера дортмундской "Боруссии" Максимилиана Филиппа, прокомментировал слухи, сватающие его клиента в московское "Динамо".

"Много клубов интересуются Максимилианом, у него сейчас контракт с "Боруссией". Есть заинтересованность от немецких, итальянских, испанских и английских клубов. Совсем скоро решение будет принято, ведётся много переговоров, но про "Динамо" я слышу впервые", - сказал агент.

В прошлом сезоне 25-летний Филипп сыграл за "Боруссию" 23 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Рыночная стоимость немецкого футболиста - 13 миллионов евро.

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