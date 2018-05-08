Агент Флореса: "Знаем об интересе со стороны "Локомотива"

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Агент Флореса: "Знаем об интересе со стороны "Локомотива"Агент нападающего "Ольборга" Эдисона Флореса прокомментировал интерес "Локомотива" к своему клиенту.

"Я и Эдисон давно знаем о интересе тренера "Локомотива" к нам. Я знаю, что ему нравится Флорес. Эдисон постоянно улучшает свою игру и теперь является лучшим бомбардиром сборной Перу и одним из самых важных игроков в своём клубе.

Мы знаем о престиже "Локомотива", его тренере и важном моменте для клуба, что они стали чемпионами и попали в Лигу Чемпионов. Поэтому для нас большая честь, что такой большой клуб интересует Эдисоном. Нам это интересно. В то же время мы имеем несколько вариантов из Испании, Португалии и Голландии. Думаю, всё решится после Чемпионата Мира", - отметил он. 

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