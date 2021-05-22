Агент Фонсеки отреагировал на слухи об интересе "Спартака"

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Агент Фонсеки отреагировал на слухи об интересе "Спартака"

Фото сайт "Ромы"

Марку Абреу, агент главного тренера "Ромы" Паулу Фонсеки, дал комментарий по поводу возможности трудоустройства своего клиента в РПЛ.

"Со мной никто не связывался из "Спартака". Всё в порядке, думаю, у клуба уже есть главный тренер. И это не Паулу. Фонсеке, кстати, нравится российский чемпионат. Он считает его очень конкурентоспособным", - сказал агент.

Напомним, что в ближайшее время португальский наставник останется без работы. "Рома" не продлила с ним контракт, назначив на его должность Жозе Моуринью.

Что касается "Спартака", то совет директоров клуба утвердил кандидатуру Руя Витории.

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