Агент Фонсеки высказался о возможном назначении в "Краснодар"

Фото: инстаграм Паулу Фонсеки/Автор неизвестен

Марко Абреу, агент португальского тренера Паулу Фонсеки, поделился мнением о возможном назначении своего клиента на пост наставника "Краснодара".

"Паулу – кандидат на пост главного тренера "Краснодара"? Нет, нет, нет. Это неправда. Из "Краснодара" нам никто не звонил. Может ли ему быть интересен такой вариант? Зависит от того, каким будет проект. Но пока нам о проекте ничего не известно", – приводит слова Абреу "Матч ТВ".

Напомним, что "Краснодар" остался без тренера после увольнения Виктора Гончаренко.

48-летний Фонсека в настоящее время является безработным. Ранее он тренировал такие известные клубы, как "Порту", "Брага", "Шахтер" и "Рома".

Не пропустите: Березуцкий отказался возглавить "Краснодар". | http://soccernews.ru