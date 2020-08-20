Агент форварда ЦСКА Шкурина отреагировал на слухи об интересе "Химок"

Валерий Исаев, агент нападающего московского ЦСКА Ильи Шкурина, заявил, что информация о возможном переходе его клиента в "Химки" не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что подмосковный клуб может арендовать 21-летнего футболиста.

"Нет, я такую информацию не знаю. До конца сезона мы не рассматриваем никакую аренду. Это исключено. Я не знаю, доверяет ли Гончаренко ему или нет, но аренду мы пока не рассматриваем", - сказал агент.

ЦСКА подписал Шкурина зимой. С тех пор белорусский форвард забил 1 гол в 7 матчах.

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