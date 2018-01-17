Агент форварда "Перуджи": "У меня нет информации об интересе ЦСКА к Хан Кван Сону"

Агент северокорейского нападающего "Перуджи" Хан Кван Сона Сандро Стемперини прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется ЦСКА.

"Я не обладаю информацией об интересе ЦСКА к Хан Кван Сону. Хотя, надо признать, новости об этом приносят мне удовольствие. Сейчас мой клиент сосредоточен на том, чтобы проявить себя в Италии. Интересен ли ему вариант с РФПЛ? Не могу исключать ни один сценарий", - приводят слова агента российские СМИ.

Стоит отметить, что форвардом также интересуется "Ювентус".

В этом сезоне 19-летний Хан Кван Сон провел за "Перуджу" 19 матчей и забил 7 голов. Трансфер игрока принадлежит "Кальяри".

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