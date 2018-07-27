Агент форварда "Ромы" сделал заявление о будущем своего клиента

Брат и агент нападающего "Ромы" Стефана Эль-Шаарави Мануэль опроверг информацию о переходе игрока в другой клуб.

"Стефан счастлив в "Роме". Он преуспевает в клубе и думает только о следующем сезоне в составе "Ромы". Вероятность его перехода в "Торино" является нулевой. Тоже самое я могу сказать насчет трансфера в "Фиорентину", - приводит слова Мануэля Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Рома" готова продать 25-летнего Эль-Шаарави за 16 миллионов евро.

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