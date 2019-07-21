Агент форварда "Штутгарта" отреагировал на слухи о переговорах со "Спартаком"

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Агент форварда "Штутгарта" отреагировал на слухи о переговорах со "Спартаком"

"Спартак" не вел переговоров с форвардом "Штутгарта" Анастасиосом Донисом.

"Это неправда", - заявил агент игрока Антонио Апостолопулос.

Донис выступает за "Штутгарт" с 2017 года. За это время он провел 46 игр и отметился семью забитыми мячами.

Контракт грека с клубом рассчитан до лета 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.

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