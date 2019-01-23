Агент форварда "Спартака" оценил возможность перехода игрока в "Оренбург"

Теги спартак москваденис давыдоворенбург

Агент форварда "Спартака" оценил возможность перехода игрока в "Оренбург"
Иван Бакулин, агент нападающего "Спартака" Денис Давыдов не перейдет в "Оренбург".

"Мы находимся в поиске команды для Дениса Давыдова. Аренда в "Оренбург"? Это неправдивый вариант, старая информация. Есть ли предложения из России? Мы ищем", – приводят слова Бакулина российские СМИ.

Нынешний контракт форварда со "Спартаком" истекает этим летом и клуб не намерен продлевать соглашение. Таким образом, через полгода Давыдов станет свободным агентом, но он может подписать контракт с другим клубом уже сейчас.

23-летний Давыдов является воспитанником "Спартак". Всего за свою карьеру он провел за московский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал шесть голевых пасов.

Не пропустите: Стала известна причина отсутствия Луиса Адриано на тренировке "Спартака". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ согласовал контракт с одним из лучших игроков Серии А

ПСЖ согласовал контракт с одним из лучших игроков Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов