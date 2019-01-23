Агент форварда "Спартака" оценил возможность перехода игрока в "Оренбург"



Иван Бакулин, агент нападающего "Спартака" Денис Давыдов не перейдет в "Оренбург".

"Мы находимся в поиске команды для Дениса Давыдова. Аренда в "Оренбург"? Это неправдивый вариант, старая информация. Есть ли предложения из России? Мы ищем", – приводят слова Бакулина российские СМИ.

Нынешний контракт форварда со "Спартаком" истекает этим летом и клуб не намерен продлевать соглашение. Таким образом, через полгода Давыдов станет свободным агентом, но он может подписать контракт с другим клубом уже сейчас.

23-летний Давыдов является воспитанником "Спартак". Всего за свою карьеру он провел за московский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал шесть голевых пасов.

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