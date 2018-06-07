Агент форварда "Спартака" прокомментировал слухи о его уходе

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Агент форварда "Спартака" прокомментировал слухи о его уходе
Агент бразильского нападающего "Спартака" Педро Роши Хэмилтон Бернард опроверг информацию о том, что его клиент хочет уйти из московского клуба.

"Будущее Педро Роши в "Спартаке" станет понятно после 15 июня. Сейчас он находится в отпуске. На данный момент его желанием является игра в "Спартаке". Остальное надо спрашивать у клуба. Но к моему клиенту есть интерес со стороны многих команд. Российские клубы в их число не входят", - приводят слова Бернарда российские СМИ.

В минувшем сезоне 23-летний Роша провел за "Спартак" 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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