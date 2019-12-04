Агент форварда "Спартака" Роши высказался о будущем игрока

Теги спартак москвакрузейропедро роша

Агент форварда "Спартака" Роши высказался о будущем игрока
Бернард, агент бразильского нападающего "Спартака" Педро Роши, который в данный момент выступает за "Крузейро" на правах аренды, высказался о будущем футболиста.

"Пока мы не общались с генеральным директором "Спартака" Томасом Цорном или с кем-то другим из клуба по поводу будущего Роши. Все переговоры планируются после декабря, когда завершится сезон в Бразилии.

Что касается информации по поводу возможного обмена, то пока ничего сказать не могу. У "Крузейро" действительно есть сложности с финансами. Я не знаю, захочет ли "Спартак" меняться футболистами", - приводит слова агента "Бизнес Online".

Роша перешел в "Спартак" летом 2017 года из "Гремио" за 12 миллионов евро. В апреле 2019 года форвард перешел в "Крузейро" на правах аренды с правом выкупа. В нынешнем сезоне он провел за бразильский клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Спартак" наказал Ананидзе и Мельгарехо которые подрались во время матча с "Зенитом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Увольнение Эмери ничего не изменит в "Арсенале"! Однако, испанец, возможно, потерял последний шанс закрепиться на топ-уровне

Увольнение Эмери ничего не изменит в "Арсенале"! Однако, испанец, возможно, потерял последний шанс закрепиться на топ-уровне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 42
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 Краснодар Краснодар 18 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 18 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 22
8 Уфа Уфа 18 22
9 Спартак Москва Спартак Москва 18 22
10 Урал Урал 18 21
11 Ахмат Ахмат 18 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 18 18
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов