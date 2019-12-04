Агент форварда "Спартака" Роши высказался о будущем игрока



Бернард, агент бразильского нападающего "Спартака" Педро Роши, который в данный момент выступает за "Крузейро" на правах аренды, высказался о будущем футболиста.

"Пока мы не общались с генеральным директором "Спартака" Томасом Цорном или с кем-то другим из клуба по поводу будущего Роши. Все переговоры планируются после декабря, когда завершится сезон в Бразилии.

Что касается информации по поводу возможного обмена, то пока ничего сказать не могу. У "Крузейро" действительно есть сложности с финансами. Я не знаю, захочет ли "Спартак" меняться футболистами", - приводит слова агента "Бизнес Online".

Роша перешел в "Спартак" летом 2017 года из "Гремио" за 12 миллионов евро. В апреле 2019 года форвард перешел в "Крузейро" на правах аренды с правом выкупа. В нынешнем сезоне он провел за бразильский клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2021 года.

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