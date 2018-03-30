Агент Фреда прояснил будущее своего клиента

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Агент Фреда прояснил будущее своего клиента

Жилберто Силва, агент хавбека "Шахтера" Фреда, прокомментировал будущее своего клиента.

"Мы готовы к переговорам. АПЛ - одна из наших целей, приоритет. Запросы по Фреду поступали и во время минувшего трансферного окна, однако тогда ничего не вышло. Он в прекрасной форме. "Шахтер" зимой очень рассчитывал на Фреда, и он проделал отличную работу.

Я сказал Фреду просто сконцентрироваться на своей игре, вот чем он должен заниматься. Шанс будет, главное - не потерять голову. Когда постоянно слышишь обо всех этих слухах, то просто теряешься" - приводит слова агента Sky Sports.

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