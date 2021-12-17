Агент Фукса прокомментировал будущее бразильца в ЦСКА

Фото инстаграм Бруно Фукса

Августо Ногейра, агент центрального защитника ЦСКА Бруно Фукса, отрицает возможность ухода своего клиента из московского клуба текущей зимой.

"Планов уйти у Бруно нет. Он возвращается после Нового года и останется в ЦСКА", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что Фукс может вернуться в Бразилию во время грядущего трансферного окна.

В текущем сезоне 22-летний футболист сыграл за ЦСКА 3 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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