Агент Габигола: "Несколько клубов заинтересованы в переходе моего клиента"

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Агент Габигола: "Несколько клубов заинтересованы в переходе моего клиента"

Вагнер Рибейро, являющийся агентом форварда "Интера" Габигола, рассказал о будущем своего клиента.

"Интер" хочет отдать моего клиента в аренду, и сразу несколько клубов заинтересованы в этом переходе. Речь идет о командах из Испании и Англии. "Порту"? Нет, из этого клуба к нам никто не обращался, это ложь" - цитирует агента Record.

В прошедшем сезоне Габигол сыграл 10 матчей и забил один гол.

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