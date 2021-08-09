Агент Габигола отреагировал на слухи об интересе "Зенита" и "Локомотива" к игроку
Фото: инстаграм Габигола
Хуниор Педросо, агент форварда "Фламенго" Габриэла Барбозы, прокомментировал слухи о том, что "Зенит" и "Локомотив" интересуются его клиентом.
"Ни с одним российским клубом у меня не было прямых контактов по Габриэлу. Ко мне обращалось крупное российское агентство с предложением устройства в один из топ-клубов России.
Однако это ничем не закончилось, так как не было доказательства заинтересованности этого клуба в трансфере", - приводит слова агента Sport24.
В текущем сезоне на счету Габигола три гола и один ассист в четырех играх.
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