Агент Габигола отреагировал на слухи об интересе "Зенита" и "Локомотива" к игроку

Фото: инстаграм Габигола

Хуниор Педросо, агент форварда "Фламенго" Габриэла Барбозы, прокомментировал слухи о том, что "Зенит" и "Локомотив" интересуются его клиентом.

"Ни с одним российским клубом у меня не было прямых контактов по Габриэлу. Ко мне обращалось крупное российское агентство с предложением устройства в один из топ-клубов России.

Однако это ничем не закончилось, так как не было доказательства заинтересованности этого клуба в трансфере", - приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне на счету Габигола три гола и один ассист в четырех играх.

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