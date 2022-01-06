Агент Габигола прокомментировал новость об интересе "Зенита"

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Агент Габигола прокомментировал новость об интересе "Зенита"

Фото инстаграм Габриэла Барбозы

Жуниор Педросо, агент нападающего "Фламенго" Габриэла Барбозы, более известного как Габигол, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в питерский "Зенит".

"На эту тему разговаривает с моим партнёром российское агентство. Не могу говорить точно, но знаю, что у него была встреча по этому поводу", - сказал агент.

В прошлом сезоне 25-летний Барбоза сыграл за "Фламенго" 43 матча, забил 29 голов и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость - 26 миллионов евро.

Помимо "Зенита" в бразильце заинтересованы "Вест Хэм" и ещё два клуба АПЛ.

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