Агент Гальдамеса прокомментировал слухи о "Зените"

Фото инстаграм Пабло Гальдамеса

Марио Карвальо, агент полузащитника сборной Чили Пабло Гальдамеса, отрицает наличие переговоров с "Зенитом" о переходе своего клиента в питерский клуб.

"Никто из "Зенита" ко мне не обращался. Были обращения из других стран, но не из России. Интересно ли Пабло продолжить карьеру в России? Да, конечно. Ему интересны все места, где можно добиться улучшения", - сказал агент.

Опорный хавбек этим летом покинул "Велес Сарсфилд" на правах свободного агента, поэтому его можно подписать бесплатно.

Помимо "Зенита" претендентом на Гальдамеса называется итальянский "Кальяри".

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