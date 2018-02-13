Агент Гансо отрицает интерес "Спартака"

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Агент Гансо отрицает интерес "Спартака"

Джузеппе Диогуарди, агент полузащитника "Севильи" Гансо, отрицает интерес к своему клиенту со стороны "Спартака".

"Мне ничего не известно об интересе "Спартака". Никто с нами на эту тему не связывался. Только периодически поступают звонки от журналистов" - сказал агент.

В этом сезоне 28-летний Гансо сыграл за "Севилью" 11 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи. | http://soccernews.ru

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