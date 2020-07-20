Агент Гарета Бэйла высказался о будущем форварда в "Реале"

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Агент Гарета Бэйла высказался о будущем форварда в "Реале"

Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, заявил, что его клиент не покинет королевский клуб.

"Гарет находится в полном порядке. Его контракт с "Реалом" действует еще два года, поэтому он никуда не уйдет. Он также хорош, как и другие игроки "Реала". Зидан согласен со мной. Бэйлом интересуются многие клубы, но вряд ли они могут себе его позволить", - цитирует Барнетта BBC.

В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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