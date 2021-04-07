Агент Гаттузо опроверг интерес к его клиенту со стороны "Спартака"

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Андреа Д’Амико, представляющий интересы главного тренера "Наполи" Дженнаро Гаттузо, прокомментировал вероятность переезда его клиента в Россию.

"В последнее время со мной из "Спартака" не связывались, но интерес был несколько лет назад. Мы в курсе, что в клубе происходят перемены, но пока представители московского клуба не пытались со мной пообщаться.

По поводу возможного переезда пока не могу ответить, еще слишком рано, нужно дождаться окончания сезона. Сегодня предстоит важнейший матч против "Ювентуса". Сейчас это первостепенно", – приводит слова агента "РБ-Спорт".