Агент Гаттузо отреагировал на слухи о переговорах со "Спартаком"

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Агент Гаттузо отреагировал на слухи о переговорах со "Спартаком"

Фото твиттер "Фиорентины"

Андреа Д’Амико, агент итальянского тренера Дженнаро Гаттузо, не подтвердил информацию, согласно которой "Спартак" предложил контракт его клиенту.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" готовят для 43-летнего итальянца соглашение на три года.

"Правда ли, что "Спартак" предложил Гаттузо трёхлетний контракт? Нет, не знаю об этом", - сказал агент.

Гаттузо в ходе тренерской карьеры работал в "Сьоне", "Палермо", ОФИ, "Пизе", "Милане" и "Наполи". В мае он возглавил "Фиорентину", однако менее чем через месяц покинул клуб из-за разногласий с руководством.

"Спартак" занимает 9-е место в таблице РПЛ после 13 туров. Кроме того, команда находится на грани вылета из Лиги Европы.

Не пропустите: "Спартак" отреагировал на информацию о переговорах с Гаттузо. | http://soccernews.ru
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