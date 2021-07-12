Агент Гаттузо высказался о возможном приглашении тренера в сборную России
Фото твиттер "Наполи"
Андреа Д’Амико, агент тренера Дженнаро Гаттузо, прокомментировал информацию о том, что его клиента могут пригласить в сборную России.
"Со мной из России никто не связывался по поводу приглашения Гаттузо в сборную, информации о каком-то интересе у меня нет. Может ли работа в сборной России заинтересовать Дженнаро? Пока я не могу ответить на этот вопрос", - приводит слова агента Sport24.
Напомним, что сборная России ищет тренера после отставки Станислава Черчесова. Команда не смогла выйти с группы на Евро-2020.
Гаттузо в мае 2021 года покинул "Наполи". Спустя два дня он возглавил "Фиорентину", однако ушел из клуба менее чем через месяц.
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