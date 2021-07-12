Агент Гаттузо высказался о возможном приглашении тренера в сборную России

Фото твиттер "Наполи"

Андреа Д’Амико, агент тренера Дженнаро Гаттузо, прокомментировал информацию о том, что его клиента могут пригласить в сборную России.

"Со мной из России никто не связывался по поводу приглашения Гаттузо в сборную, информации о каком-то интересе у меня нет. Может ли работа в сборной России заинтересовать Дженнаро? Пока я не могу ответить на этот вопрос", - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что сборная России ищет тренера после отставки Станислава Черчесова. Команда не смогла выйти с группы на Евро-2020.

Гаттузо в мае 2021 года покинул "Наполи". Спустя два дня он возглавил "Фиорентину", однако ушел из клуба менее чем через месяц.

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