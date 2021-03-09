Агент Гайча отреагировал на информацию об интересе "Интера"
Фабиан Бустос, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, дал комментарий по поводу появившихся слухов о желании миланского "Интера" подписать его клиента.
Напомним, что с января аргентинец выступает в итальянской Серии А - его арендовал "Беневенто".
"Видели информацию об интересе "Интера" к Адольфо в СМИ. Что-то конкретное сказать пока трудно, так как официальных предложений не было. Нам приятно, что Гайчем интересуется такой клуб, но пока все наши мысли о "Беневенто" и ЦСКА", - сказал агент в интервью "Евроставке".
"Беневенто" сможет летом выкупить Гайча за 11 миллионов евро. В активе форварда 1 гол в 3 матчах.
Не пропустите: "Ювентус" и "Интер" намерены перехватить трансферную цель "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Йоахим Лёв летом покинет сборную Германии
-
Манчестер стал "красным", в Испании новая сага борьбы за чемпионство, а Левандовски идет на рекорд Бундеслиги: главные итоги выходных
-
"Манчестер Сити" сделал выбор между Мбаппе и Холандом
-
Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Санчо - самый перспективный футболист 2000 года рождения по версии CIES, Холанд - третий
Лента новостей
-
Лёв прокомментировал свой грядущий уход из сборной Германии
-
Официально: Неймар пропустит игру с "Барселоной"
-
"Это было безумие": Эдегор вспомнил о своём переходе в "Реал" в 16-летнем возрасте
-
Официально: Йоахим Лёв летом покинет сборную Германии
-
Кержаков выступил против сокращения РПЛ
-
"Барселона" завела первый русскоязычный аккаунт в Viber
-
Рамос и Азар близки к возвращению в строй
-
Манчестер стал "красным", в Испании новая сага борьбы за чемпионство, а Левандовски идет на рекорд Бундеслиги: главные итоги выходных
-
Агент Гайча отреагировал на информацию об интересе "Интера"
-
"Манчестер Сити" сделал выбор между Мбаппе и Холандом
-
Тебас порассуждал о финансовых потерях Ла Лиги из-за возможного ухода Месси из "Барселоны"
-
Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Санчо - самый перспективный футболист 2000 года рождения по версии CIES, Холанд - третий
-
Неймар может выйти на замену в матче с "Барселоной"
-
"Атлетико" мощно ответил на критику судейства со стороны "Реала"
-
У Кокорина есть шансы восстановиться к ближайшей игре "Фиорентины"
-
Мбаппе огласил ПСЖ требования по зарплате
-
Стала известна степень серьёзности травмы Леона Мусаева
-
Тухель побил рекорд АПЛ
-
Лапорта определил две трансферные цели "Барселоны" на лето
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17