Агент Гайча отреагировал на информацию об интересе "Интера"

Фабиан Бустос, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, дал комментарий по поводу появившихся слухов о желании миланского "Интера" подписать его клиента.

Напомним, что с января аргентинец выступает в итальянской Серии А - его арендовал "Беневенто".

"Видели информацию об интересе "Интера" к Адольфо в СМИ. Что-то конкретное сказать пока трудно, так как официальных предложений не было. Нам приятно, что Гайчем интересуется такой клуб, но пока все наши мысли о "Беневенто" и ЦСКА", - сказал агент в интервью "Евроставке".

"Беневенто" сможет летом выкупить Гайча за 11 миллионов евро. В активе форварда 1 гол в 3 матчах.

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