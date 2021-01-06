Агент Гайча отреагировал на интерес "Боки Хуниорс"



Матиас Фавано, агент нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется "Бока Хуниорс".

"Адольфо должен вернуться к тренировкам с ЦСКА. У нас нет никаких новостей о его будущем. Сейчас он счастлив в России, но каждому игроку нужна адаптация. На следующей неделе мы посмотрим, что будет", – цитирует Фавано "Спорт-Экспресс".

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года из "Сан-Лоренсо" за 8,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за российский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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