Агент Гайча отреагировал на слухи об "Унионе"
Фабиан Бустос, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, дал комментарий касательно появившейся информации о возможном переходе своего клиента в берлинский "Унион".
"Мы ничего не знаем об интересе "Униона", - заверил представитель 21-летнего аргентинца.
В текущем сезоне Гайч сыграл за ЦСКА 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Напомним, что прошлым летом армейцы купили форварда за 8,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2025 года.
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