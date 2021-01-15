Агент Гайча отреагировал на слухи об "Унионе"

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Агент Гайча отреагировал на слухи об "Унионе"

Фабиан Бустос, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, дал комментарий касательно появившейся информации о возможном переходе своего клиента в берлинский "Унион".

"Мы ничего не знаем об интересе "Униона", - заверил представитель 21-летнего аргентинца.

В текущем сезоне Гайч сыграл за ЦСКА 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Напомним, что прошлым летом армейцы купили форварда за 8,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2025 года.

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