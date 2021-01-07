Агент Гайча подтвердил интерес "Бока Хуниорс" к форварду ЦСКА

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Агент Гайча подтвердил интерес "Бока Хуниорс" к форварду ЦСКА

Пабло Каро, агент нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал о ситуации с возможным переходом своего клиента в "Бока Хуниорс".

"Бока Хуниорс" - один из лучших клубов Южной Америки и всей планеты. Они действительно заинтересованы в услугах Адольфо. Но я управляю делами игрока, и на сегодняшний день все мысли Гайча связаны только с ЦСКА. Адольфо счастлив в московском клубе. Его семья тоже хочет, чтобы Гайч остался в ЦСКА", - цитирует агента Metaratings.

Гайч выступает за ЦСКА с лета 2020 года, сыграл 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2024/25.

Ранее сообщалось, что российский и аргентинский клубы ведут переговоры об аренде форварда с правом последующего выкупа.

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