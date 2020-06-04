Агент Гайча прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА
Фабиан Бустос, агент нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, прокомментировал информацию о том, что его клиентом интересуется московский ЦСКА.
"Интерес ЦСКА? Предложений из России нет", — приводит слова Бустоса Sport24.
Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте Гайча составляет 13,5 миллионов евро. Форвардом также интересуется "Интер".
В нынешнем сезоне 21-летний Гайч провел за "Сан-Лоренсо" 13 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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