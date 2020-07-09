Агент Гайча прокомментировал новость о договорённости с ЦСКА

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Агент Гайча прокомментировал новость о договорённости с ЦСКА

Матиас Фавано, агент нападающего "Сан Лоренцо" Адольфо Гайча, отрицает наличие договорённости о переходе в ЦСКА.

"СМИ пишут, что сделка закрывается? Нет, ещё не закрыта. Клуб ещё не звонил нам и не говорил об условиях для игрока", - сказал агент.

21-летний Гайч является воспитанником "Сан Лоренцо", сыграл 27 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за 80 процентов прав на аргентинца 8,5 миллионов евро, а с самим игроком заключит четырёхлетний контракт.

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