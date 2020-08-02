Агент Гайча сообщил, что футболист прибыл в Москву

Агент Адольфо Гайча рассказал, что футболист прибыл в Москву и в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА.

"Адольфо прилетел в Москву, скоро он поедет подписывать контракт", - цитирует агента Sport24.

В минувшем сезоне на счету форварда 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах.

Не пропустите: Адольфо Гайч перешел в ЦСКА| http://soccernews.ru