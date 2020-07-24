Агент Гайча заявил, что пока не знает, когда футболист отправится в Россию

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Агент Гайча заявил, что пока не знает, когда футболист отправится в Россию

Агент форварда "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча высказался по поводу информации о том, что футболист на следующей неделе прилетит в Россию.

Ранее сообщалось, что "армейцы" заплатят за 21-летнего игрока 8,5 миллиона евро. ЦСКА уже согласовал контракт Гайча, который будет рассчитан на 5 лет. 

"Мы пока не знаем, будет ли поездка в Москву. На данный момент мы ждем юристов", - цитирует Фавано Sport24.

Гайч провел за "Сан Лоренцо" 27 игр, в которых забил 7 голов.

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