Агент Гайча заявил, что пока не знает, когда футболист отправится в Россию
Агент форварда "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча высказался по поводу информации о том, что футболист на следующей неделе прилетит в Россию.
Ранее сообщалось, что "армейцы" заплатят за 21-летнего игрока 8,5 миллиона евро. ЦСКА уже согласовал контракт Гайча, который будет рассчитан на 5 лет.
"Мы пока не знаем, будет ли поездка в Москву. На данный момент мы ждем юристов", - цитирует Фавано Sport24.
Гайч провел за "Сан Лоренцо" 27 игр, в которых забил 7 голов.
Читайте также: Журналист Скира раскрыл детали трансфера Гайча в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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