Агент Гбамена назвал условия перехода игрока из "Эвертона" в ЦСКА

Фото: инстаграм Жана-Филиппа Гбамена/Автор неизвестен

Бернард Коллиньон, агент ивуарийского полузащитника ливерпульского "Эвертона" Жана-Филиппа Гбамена, высказался о переходе футболиста в московский ЦСКА.

"Бесплатная аренда до конца сезона без права выкупа. ЦСКА будет платить зарплату в полном размере", — приводит слова Коллиньона Sport24.

26-летний Гбамен выступает за "Эвертон" с 2019 года. Всего он провел за клуб восемь матчей и отдал один голевой пас. Ранее играл за "Ланс" и "Майнц". За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 12 матчей. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Карраскаль выбрал игровой номер в ЦСКА. | http://soccernews.ru