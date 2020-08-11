Агент Гильерме отреагировал на слухи об интересе "Спартака"

Джуниор Педроса, агент полузащитника "Олимпиакоса" Гильерме, подтвердил желание московского "Спартака" усилиться бразильским хавбеком.

"Да, это так - "Спартак" интересуется Гильерме. Наше агентство уже получало запросы из России касаемо вероятного перехода Гильерме в московский клуб", - сказал агент.

Рыночная стоимость 29-летнего футболиста оценивается в 4,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Гильерме сыграл за "Олимпиакос" 46 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

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