Агент Гогуа подтвердил факт переговоров с ЦСКА

Дмитрий Селюк, агент защитника "Тамбова" Седрика Гогуа, заявил, что его клиент действительно может перейти в ЦСКА до закрытия летнего трансферного окна.

"Мы действительно ведём разговоры насчёт Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договорённостей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет всё ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так - она есть", - сказал агент.

Напомним, что Гогуа присоединился к "Тамбову" только два месяца назад. В его активе 5 сыгранных матчей и 2 забитых гола.

Рыночная стоимость 25-летнего ивуарийца оценивается в 200 тысяч евро.

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