Агент: "Головин обойдется "Арсеналу" в 10-15 миллионов"

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Агент: "Головин обойдется "Арсеналу" в 10-15 миллионов"Агент Шандор Варга считает, что у хавбека ЦСКА Александра Головина есть все шансы перейти в "Арсенал". 

"Для России будет большим подъемом, если Головин уедет в "Арсенал". Предыдущее поколение Аршавиных и Жирковых уже достаточно давно играло в Англии. Нельзя сказать, что они удачно съездили в Европу, но тогда хотя бы звали, а сейчас не зовут. Только к Головину есть интерес. Для "Арсенала" деньги не проблема – думаю, миллионов 10-15 Венгер заплатит за него, если, конечно, будет уверен в этом игроке", - сказал он.

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